Порошенко поручил переговорной группе активизировать работу по освобождению еще 45 украинских заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи освобожденных из плена боевиков Владимира Жемчугова и Юрия Супруна в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами в Киеве.

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«Я поручаю рабочей группе и Ирине Геращенко (представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы - УНИАН) продолжить нашу работу, чтобы те 45 заложников, местонахождение которых нам известно, сделать все, чтобы их вернуть домой. И тех, местонахождение которых неизвестно, чтобы вернуть домой», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и Супрун. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.

16 сентября экс-президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что террористы удерживают в плену 114 украинцев.