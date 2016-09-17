Порошенко поручил переговорной группе активизировать работу по освобождению еще 45 украинских заложников
Президент Украины Петр Порошенко поручил переговорной группе активизировать работу по освобождению еще 45 украинских заложников, местонахождение которых известно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи освобожденных из плена боевиков Владимира Жемчугова и Юрия Супруна в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами в Киеве.
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«Я поручаю рабочей группе и Ирине Геращенко (представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы - УНИАН) продолжить нашу работу, чтобы те 45 заложников, местонахождение которых нам известно, сделать все, чтобы их вернуть домой. И тех, местонахождение которых неизвестно, чтобы вернуть домой», - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и Супрун. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.
16 сентября экс-президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что террористы удерживают в плену 114 украинцев.