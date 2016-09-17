Освобожденный из плена боевиков Жемчугов: "Верю, что за войной придет победа"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с президентом Петром Порошенко в столичном Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.

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«Хочу поблагодарить всех, кто боролся за меня. Я человек, который родом из Донбасса, я русский по национальности, родился и вырос на Донбассе, бывший шахтер, но так сложилось, что я по-другому начал мыслить, чем простые люди на Донбассе, которых на сегодняшний день просто обманули, рассказывая, что тут (в Украине – УНИАН) фашисты, нацисты», - заявил Жемчугов.

«Так сложилось, я получил хорошее образование и смог разобраться между черным и белым, и я стал на сторону белого, и такие же, как я, патриоты Украины, в оккупации стали на борьбу против этой подлой российской, гнилой оккупации, которая по-гнилому ведет войну против Украины», - добавил он.

«В оккупации не побоялись взять в руки оружие и начать бороться с российскими оккупантами и украинскими предателями, которые стали там на сторону российской армии, российского оккупационного режима… Верю, что за войной придет победа, и мой родной город Красный Луч освободят от российских оккупантов, и люди начнут там жить нормально», - отметил Жемчугов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и Супрун.

Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.