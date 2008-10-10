Черногория и Македония признали независимость Косово

Правительство Черногории приняло решение признать независимость Косово и установить с Приштиной дипломатические отношения. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, после заседания кабинета министров сообщил глава черногорского МИД Милан РОЧЕН.

Позже стало известно, что правительство Македонии также приняло решение признать независимость Косово и установить с Приштиной дипломатические отношения. Об этом после заседания кабинета министров сообщил пресс-секретарь кабинета министров Владо БОЦЕВСКИЙ.

США уже приветствовали это решение.

Федеративная Народная Республика Югославия была создана в 1945 году. С 1963 года - Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). В федерацию входили 6 республик: Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория. В 1991 году в связи с обострением межнациональных противоречий СФРЮ фактически распалась - о выходе из ее состава объявили Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония. С признанием независимости Словении и Хорватии странами Европейского Союза 15 января 1992 года федерация прекратила свое существование.

Парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии 17 февраля 2008 года.