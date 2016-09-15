Закон об определении российских телепередач неевропейскими вступил в силу

Закон опубликован в "Голосе Украины" за 14 сентября №174.

Целью закона является увеличение доли украинского и реально европейского продукта.

В частности, закон предусматривает изъятие российского аудиовизуального продукта из квоты европейского на телевидении и радио. При этом спутникового вещания это не касается.

Читайте такжеГлава профильного комитета ВР призвал Порошенко подписать закон об определении российских телепередач неевропейскими"Лицензиаты (кроме спутникового вещания) в промежутках времени между 07.00 и 23.00 должны придерживаться таких пропорций между украинскими и иностранными передачами: передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания - передачи украинского производства. В радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50 % общего еженедельного объема вещания", - говорится в документе.

Передачей европейского производства считается передача, созданная одним или несколькими юридическими лицами-резидентами стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном вещании.

Кроме того, к таким передачам относятся те, которые изготовлены по заказу юридических лиц-резидентов стран, которые ратифицировали конвенцию при условии, что непосредственным производителем такой передачи также является лицо-резидент таких стран.