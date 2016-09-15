Кернес заявил, что находится в Харькове

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я сейчас подъехал к зданию городского совета», - сообщил Кернес.

По его словам, он пока не заходил в помещение, поэтому не может в настоящее время сообщить, продолжается обыск в горсовете.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня с самого утра в Харькове продолжаются обыски в помещениях, которые принадлежат Кернесу и матери народного депутата Украины Михаила Добкина.

Городской голова Харькова Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Євромайдану 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

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Судебные разбирательства в деле Кернеса несколько раз откладывались из-за неявки. Последний раз, 29 августа 2016 года, суд в Полтаве не состоялся, поскольку, по словам адвокатов, Кернес находится в Израиле, где ему должны сделать операцию.