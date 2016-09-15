У Кернеса назвали политическим заказом обыски ГПУ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор департамента информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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"Я не знаю, о каких конкретно земельные участках идет речь. Я знаю, что это дело было возбуждено еще в 2014 году, с тех пор не расследовалось. И сегодня в нескольких местах, включая отель, где живет Кернес, городской совет, дом Добкина, проводятся какие-то обыски. Всю документацию, которые они хотят, по словам адвоката, они получат. В Харькове прокуратура бывает оспаривает выделение того или иного участка в суде. Статистика такова, что из 100 таких исков суд последней инстанции удовлетворяет 3. Я думаю, что это дело исключительно политическое, несмотря на тяжелые отношения Кернеса с главой МВД и ГПУ. Считаю, что раз дело не расследовалось 2 года, можно с уверенностью сказать, что это политический заказ", - заявил Сидоренко.

Ранее стало известно, что в Харькове силовики проводят обыски в помещениях, принадлежащих высокопоставленным чиновникам. В частности, генпрокурор Юрий Луценко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что обыски проводятся в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери нардепа Михаила Добкина.