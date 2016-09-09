Парубий не исключает активизации боевых действий на Донбассе в сентябре-октябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью на канале "Рада". «Я действительно считаю, что сейчас месяц-два являются одними из самых критических в агрессии России в отношении Украины. Потому что международный аспект на сегодняшний день неопределенный во многих моментах. Это обусловлено тем, что в США происходит избирательная кампания, происходит очень много проблемных вещей в Евросоюзе. И все наши аналитики утверждают, что, если Путин захочет активизировать боевые действия на Востоке Украины... наиболее вероятно, это может произойти в сентябре-октябре", - отметил Парубий.

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По его словам, под таким углом зрения нужно рассматривать и работу парламента, анализируя возможные риски, и делать все возможное для укрепления обороноспособности Украины. В частности, в вопросах законодательной базы для реформирования армии и материального обеспечения Вооруженных сил Украины.

"Приоритетным вопросом формирования бюджета будет вопрос обороны, вопрос безопасности", - добавил председатель Верховной Рады.