Климкин рассказал, когда состоится следующая встреча в "нормандском формате"

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Нормандские встречи происходят на нескольких уровнях. Министерских встреч, если я не ошибаюсь, было аж 12. Сейчас, когда приедут Штайнмайер и Эйро, обсудим перспективу следующей министерской встречи. Для меня принципиально, чтобы мы о чем-то поговорили, а потом в результате что-то решилось. Когда министры встречаются, говорят по 6-8 часов, а потом ничего не происходит, в этом смысла нет. Мы должны получить результаты", - сказал министр.

Напомним, по словам Климкина, встреча президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина в "нормандском формате" состоится, если будут результаты относительно прекращения огня, допуске миссии ОБСЕ, вывод войск.