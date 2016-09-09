Порошенко встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили усиление международного присутствия в регионе, прежде всего, путем развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко обратил внимание на непрерывное поставки Россией военной техники, вооружения, регулярных войск и наемников через неконтролируемую участок украинско-российской государственной границы. В этом контексте ключевое значение имеет выполнение положений Минских договоренностей относительно установления со стороны ОБСЕ постоянно действующего мониторинга над временно неконтролируемой участком государственной границы.

Читайте такжеВопрос о полицейской миссии на Донбассе пока не обсуждается - генсек ОБСЕ

Президент Украины призвал максимально использовать потенциал организации для прекращения грубого нарушения прав украинских граждан на оккупированных территориях. Отдельно стороны обсудили вопрос скорейшего освобождения заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются в РФ и на оккупированных территориях.

Генеральный секретарь ОБСЕ заверил Порошенко, что организация и в дальнейшем будет продолжать способствовать преодолению вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной.

Президент поблагодарил представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, которые продолжают выполнять мандат Миссии, несмотря на провокации со стороны пророссийских боевиков.