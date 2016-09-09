Каськиву предложат сделку со следствием – ГПУ

Бывшему председателю Госинвестпроекта времен президентства Януковича Владиславу Каськиву инкриминируют злоупотребление служебным положением и подделку документов. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Читайте такжеГенпрокуратура получила подтверждение ареста Каськива в Панаме (видео)

"То, что инкриминируется господину Каськиву: это растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением группой лиц по предварительному сговору, что привело к тяжким последствиям, а также подделка документов", – отметил он.

Со слов заместителя Луценко, если Каськив пойдет на сделку со следствием, прокуратура будет ходатайствовать о смягчении ему наказания.

"Если Каськив пойдет на сделку со следствием, выдаст сообщников, предоставит информацию, в которой нуждается украинское следствие, мы будем ходатайствовать о смягчении наказания, которое будет определять уже украинский суд", – отметил Енин.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськива был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ООО.

Каськив разыскивался за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

8 сентября Енин сообщил, что ГПУ получила по каналам Интерпола официальное подтверждение ареста Каськива в Панаме, и максимум через два-три месяца его будет экстрадирован в Украину.