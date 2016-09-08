Сегодня Рада может ответить на решение парламента Польши по Волынской трагедии

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на пленарном заседании Верховной Рады сообщил спикер Андрей Парубий.

"Сегодня уже подготовлен окончательный вариант заявления, который касается решения Сейма и Сената Польши", - сказал он.

По словам Парубия, в 14:00 текст заявления будет рассмотрен профильным комитетом, а в 16:00 - "будем рекомендовать перейти к его рассмотрению по требованию ряда председателей фракций".

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

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Справка УНИАН. В этом году исполняется 73 года Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы также погибали от рук поляков, и исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом воинов ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.