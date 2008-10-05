Российский эксперт про газ, Кремль, Тимошенко, Ющенко и многовекторность

Кремль сделает скидку на газ для премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы усилить ее позиции по отношению к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского зарубежья Алексей ВЛАСОВ.

«Можно полагать, что заявление главы НАК «Нафтогаз» Олега ДУБИНЫ близко к действительности, и цена газа в 2009 году не превысит планку 300 долл. за тыс. куб. Предложение «Газпрома» было продавать газ для Украины по 400 долл. – этот люфт в 100 долл. Ю.ТИМОШЕНКО выиграла политически у нынешнего Президента Украины», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, этот своеобразный бонус со стороны Кремля для поддержки кандидата на предстоящих президентских выборах, который будет вести по отношению к Москве более взвешенную политику, чем нынешний Президент Украины.

В тоже время эксперт отметил, что о политических договоренностях между Ю.ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ можно только догадываться.

Он уверен, что Кремль распределит в определенной степени свои ставки на предстоящих выборах Президента Украины - не только на Ю.ТИМОШЕНКО, но и представителя Партии регионов.

«Я думаю, что любой политик, который придет после В.ЮЩЕНКО, так или иначе должен будет определиться в отношениях с Москвой, и эта уступка окупится во много раз», - сказал он.

А.ВЛАСОВ предполагает, что публичные выступления Ю.ТИМОШЕНКО относительно западного курса отличаются от реальной политики.

«Придерживаясь движение в ЕС и западные структуры, она так или иначе будет удерживать баланс сил, усиливая российский вектор во внешней политики Украины. В какой-то мере это будет возврат к тем принципам, на которых строил свою политику КУЧМА – к многовекторности», - предполагает эксперт.

Он также отметил, что встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ показала, что в российской элите существует полный консенсус во внешней политике на постсоветском пространстве.

«Важность этой поездки для Кремля была настолько очевидна, что решая вопрос на уровне премьера, необходимо было подчеркнуть, что отношения с Украиной – это глобальный политический вопрос России, поэтому была организована встреча с Президентом», - сказал эксперт.