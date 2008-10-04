Кучма: украинская экономика без крупного капитала - утопия

Только дальнейшая концентрация национального капитала поможет украинской экономике сохранить свои позиции на мировом рынке.

Такое убеждение высказал бывший Президент Украины Леонид КУЧМА в своей статье «Нам ли ничто не угрожает? Из политического дневника” в газете “Зеркало недели” .

“Если мы хотим иметь какой-то вес на мировом рынке, сохранить свою экономическую независимость, государство должно всячески содействовать дальнейшей консолидации финансовых активов, - считает Л.КУЧМА. - Без концентрации национального капитала у нас просто нет будущего».

По мнению экс-президента Украины, потребность в дальнейшей концентрации финансовых активов осознает большинство политических сил в Украине.

“Построить украинскую экономику без крупного капитала - утопия. В нее уже не верят, если когда-то верили, даже наши «прогрессивные социалисты», не говоря уже о коммунистах”, - отметил он.

Л.КУЧМА считает, что роль крупного капитала в жизни украинского общества не должна ограничиваться исключительно экономическими аспектами.

“Капитал должен иметь свою часть прав и ответственности в социально-политической и внешнеэкономической сферах”, - отметил экс-президент.