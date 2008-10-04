Президент поздравил Черновцы с 600-летием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжественном заседании, посвященном 600-летию первого письменного упоминания о Черновцах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в своем приветствии глава государства особо отметил европейский характер этого города и его значительный вкладе в развитие украинской культуры. «Черновцы - единственны и неповторимые. Это уникальная жемчужина в короне Украины. Город, в который влюбляются, город которым любуются... Безусловно, вся Украина гордится своим городом над Прутом за его красоту, за его украинский дух, за его европейскость», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Черновцы - это открытые врата Украины в объединенную Европу. Уверен, что жители Буковины полностью разделяют курс европейской и евроатлантической интеграции нашего государства», - сказал Президент.

Среди выдающихся фигур, творчество или жизнь которых были связаны с Черновцами, В.ЮЩЕНКО назвал Юрия Федьковича, Ольгу Кобилянскую, Степана Смаль-Стоцкого, Осипа Маковея, Ивана Миколайчука, Владимира Ивасюка. «Это уникальное пространство украинской, европейской и мировой культуры», - сказал Президент, назвав такое количество блестящих деятелей «исключительным феноменом» небольшого города. По мнению В.ЮЩЕНКО, неслучайным также было, что именно в Черновцах еще в 1989 году состоялся первый фестиваль «Червона рута», который «вдохновил тысячи молодых украинцев на борьбу за независимость Украины».

Президент отдельно отметил, что Черновцы, безусловно, являются одним «из основных интеллектуальных центров Украины», где в настоящее время получают образование свыше 40 тыс. студентов. Он отметил, что речь идет о «большой интеллектуальной и творческой силе, являющейся настоящим залогом нашей европейской перспективы».

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность всем жителям Черновцов и области «за весомый вклад в творение и перестройку Украинского государства», их настойчивый труд на укрепление в том числе экономической мощности нашей страны.

После выступления Президент вручил государственные награды работникам предприятий, учреждений и организаций города.