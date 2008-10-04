Луценко думает, что контролировать премьера легче, чем Президента

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО поддерживает внесение изменений в Конституцию Украины, которые ограничат полномочия президента в интересах парламента и правительства.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» .

«Лично я поддерживаю уточнение Конституции, при котором сохранялось бы всенародное избрание президента, но большинство властных рычагов переходило в руки парламента и правительства», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, парламент способен обеспечить всесторонний и достаточный контроль за действиями премьер-министра, если последний станет ключевой фигурой в государстве.

«Ежедневный контроль парламента за действиями ключевой фигуры, которой должен стать премьер, намного лучше всенародного - но раз в пять лет! – контроля за полновластным президентом, - убежден Ю.ЛУЦЕНКО. - И чем скорее это произойдет - тем лучше. Борьба за табуретку осточертела всем, включая соискателей».

При этом он отметил, что большинство политиков, входящих в состав «Народной самообороны», также является сторонниками парламентско-президентской формы правления.

«В «Самообороне», насколько мне известно, есть один политик, давно и последовательно отстаивающий необходимость существования сильной президентской власти. Речь идет о Тарасе СТЕЦЬКИВЕ, считающем, что глава государства, наделенный серьезными полномочиями, является гарантом суверенитета. Все остальные - сторонники парламентско-президентской модели», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.