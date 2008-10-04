Луценко списал Нашу Украину в разряд «политической мелочевки»

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что создание политической силы с его участием, в состав которой вошли бы также экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и спикер парламента Арсений ЯЦЕНЮК, будет востребовано обществом. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» .

«Безусловно, существует спрос на третью силу. Будем изучать, на какую поддержку общества эта сила может претендовать. Будем искать точки соприкосновения с идейно близкими политиками», - сказал он.

По его мнению, создание третьей силы необходимо в условиях, когда одинаково опасными для страны являются как жесткое противостояние, так и тесное сотрудничество Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

«И в том, и в другом случае желательно иметь полноценную третью силу, - подчеркнул Ю. ЛУЦЕНКО. - Хотелось бы, чтобы ее поддержка измерялась хотя бы десятью процентами. Опора на 3% делает такую силу малоэффективной. Потому что она должна в случае необходимости и поддержать, и противостоять».

К возможности политической смерти «Нашей Украины» вследствие создания третьей силы лидер «Народной самообороны» отнесся спокойно, подчеркнув, что «гибель НУ как самостоятельной, реальной, демократической силы очевидна».

«У «Нашей Украины» нет никаких шансов остаться серьезной политической силой. Она неминуемо перейдет в разряд политической мелочевки», - констатировал он.

При этом Ю. ЛУЦЕНКО признал, что «Народная самооборона» исчерпала себя «как политико-повстанческий проект».

«Что касается низких рейтингов «Самообороны», то они могут свидетельствовать о том, что ее историческая миссия завершена. Ее появление позволило создать демократическую коалицию, дав стране еще один шанс. Повторно в ту же реку не войдешь», - сказал он.