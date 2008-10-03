Луценко: результат выборов заранее известен

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о своей готовности участвовать в избирательной кампании в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Об этом он заявил журналистам в Мариуполе, где находился с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, "если в ближайшее время будет объявлено о перевыборах, безусловно, я буду вынужден идти на них. Не потому, что мне так хочется, а потому, что очень много людей требуют от меня сказать свое слово".

Глава МВД подчеркнул, что он как министр не может все сказать. "Но если будут выборы - условности будут отброшены, и я скажу все, боюсь, что многим не поздоровится", - подчеркнул он.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что ему не хочется думать о досрочных выборах. "Я буду прятаться за свое нежелание до момента их (выборов) объявления ", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Также министр добавил: "Надо будет, я пойду на выборы, но я делал и делаю все, чтобы они не состоялись, чтобы политики договорились между собой".

При этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что считает бессмысленным проведение досрочных парламентских выборов в Украине, так их результат уже заранее известен.

"Все заранее знают результат парламентских выборов. Я лично, если выборы будут объявлены, буду делать все, чтобы на каждом митинге "Нашей Украины", которая развалила коалицию, звучал один-единственный вопрос: с кем у вас будет следующая коалиция - с БЮТ? Тогда зачем все это было организовывать? С Партией регионов? Так почему вы это не сделали?", - сказал глава МВД.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, "смысл в чем этих выборов? Какой смысл будоражить страну и опять разделить ее на левых, правых, русских, украинских? Смысл только в игре амбиций, в желании обмануть людей?".

Министр также выразил надежду на то, что "политические вожди все-таки поймут отсутствие смысла и цели досрочных выборов". "Мир в финансовом кризисе: неужели самое главное избирать этих деятелей?", - выразил недоумение Ю.ЛУЦЕНКО.