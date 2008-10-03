Тимошенко будет дружить с Россией лучше, чем Богдан Хмельницкий?

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ считает, что вчерашний визит премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву стал унижением достоинства Украины.

Об этом идет речь в его комментарии, переданном УНИАН пресс-службой Президента.

“Несмотря на то, что почти всю осень премьер-министр готовила Украину к своему триумфу, ее ожидал прием, который характеризуется немного по-иному – и свидетелями этого стали все телезрители вчерашних выпусков новостей. Мы увидели, что российские руководители демонстративно не скрывали своего пренебрежительного отношения к представителю соседнего государства”, – заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

В связи с этим он задается рядом вопросов: “Почему Юлия Владимировна, которая очень болезненно реагирует на любую критику внутри страны, терпела подобное отношение к себе со стороны своих партнеров из соседнего государства? Какие интересы стоят за этим? Стоили ли они того, чтобы терпеть подобное отношение? В связи с этим возникает пять вопросов к премьер-министру”.

Первый, конкретизировал А.КИСЛИНСКИЙ, касается того, правда ли, что первым вопросом в повестке дня встречи Ю.ТИМОШЕНКО с российским руководством были жалобы на Партию регионов, которая, по ее мнению, не сдержала слова и не пошла на юридическое оформление коалиции. “Очевидно, украинский премьер-министр пыталась уговорить своих новых покровителей вынудить Виктора ЯНУКОВИЧА все же создать с ней новую коалицию, поскольку именно в ЯНУКОВИЧЕ она видит проблему, потому что, по ее словам, Блок Литвина и КПУ подтверждают свои договоренности вступить в новую коалицию с Партией регионов и БЮТ”, – отметил представитель Секретариата.

Второй вопрос к премьеру сформулирован так: “Правда ли, что Ю.ТИМОШЕНКО гарантировала, что будет продолжать бороться всеми возможными и невозможными способами с Виктором ЮЩЕНКО, и заверила, что в случае ее избрания Президентом Украины все проблемные вопросы двусторонних отношений, на которые укажет Москва, будут автоматически решены”. Более того, считает А.КИСЛИНСКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что будет лучше выполнять договоренности с Россией, чем кто-либо из украинских политиков. “И даже лучше, чем Богдан Хмельницкий”, – подчеркнул заместитель главы Секретариата.

Третий вопрос от А.КИСЛИНСКОГО касается опасения за судьбу газотранспортной системы Украины. «Правда ли, что на встрече речь шла о выработке схемы беспрепятственного доступа российских компаний, прежде всего «Газпрома», к стратегическим активам Украины. В частности, уже сформирована так называемая экспертная группа, которая должна отработать механизм перехода под контроль Москвы газотранспортной системы Украины. Главное условие, которое ставится перед этой группой, – чтобы механизм, который она будет разрабатывать, ни в коем случае «не бросал тень» лично на Ю.ТИМОШЕНКО. Обсуждались разные варианты. Например, как передать газотранспортную систему как вариант залога под кредиты НАК «Нафтогаз Украины» или через его банкротство”, – отметил он.

Следующее – четвертое, – что хочет выяснить А.КИСЛИНСКИЙ, «правда ли, что Ю.ТИМОШЕНКО заверила российскую сторону, что БЮТ ни при каких условиях не выступит с осуждением действий России на территории Грузии, невзирая на выданные гарантии партнерам по коалиции”.

И, наконец, пятое: “Правда ли, что отдельно Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что совместные голосования БЮТ и НУ-НС 2 октября являются исключительно тактическим шагом для перекладывания ответственности за внеочередные выборы исключительно на Президента Украины, что в действительности никакие договоренности о создании коалиции соблюдены не будут, и БЮТ уже готовится, в случае несоздания коалиции с Партией регионов, к внеочередным выборам?” – спрашивает А.КИСЛИНСКИЙ.

Он отметил, что Секретариат Президента ожидает, что ответы на поставленные вопросы будут получены в ближайшее время.

“К сожалению, не исключено, что в очередной раз вместо содержательного ответа по существу мы получим очередной нервный смех и обвинения в каких-то провокациях. Но, как это уже происходило и раньше, развитие ситуации укажет нам на то, что именно скрывает Ю.ТИМОШЕНКО от своих избирателей, и насколько она является искренней и откровенной с украинским народом”, – подытожил заместитель главы Секретариата.