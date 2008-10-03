У Тимошенко не намерены говорить с пиратами об экипаже «Фаины»

Правительство Украины поручило силовым структурам, службам внешней и военной разведок и Службе безопасности Украины отрабатывать варианты освобождения заложников с захваченного сомалийскими пиратами судна «Faina» с участием третьих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что переговоры по освобождению экипажа должны вестись и ведутся судовладельцами, и Украина как страна таких переговоров не вела и вести не намерена.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что освобождение заложников осложнено тем, что часть их находится на судне, а часть – на суше.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно “Faina”, в составе экипажа которого, в частности, – 17 граждан Украины. На борту судна находятся 33 проданных Украиной Кении танка и другое вооружение.

Судно окружено боевыми кораблями ВМС США, с пиратами ведутся переговоры. Вчера, 2 октября, пираты повысили с 20 до 30 млн. долларов сумму выкупа за захваченное судно.