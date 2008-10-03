Тимошенко заявила, что закончила выполнять все ультиматумы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в присутствии журналистов поставила свою подпись под заявлением саммита Украина-ЕС по вопросу российско-грузинского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО подписала два текста заявления – на украинском и французском языке.

«Тем, что я поставила подпись публично, завершается выполнение всех ультимативных условий. Я понимаю, что демократическую коалицию взяли в заложники нечестные, непорядочные политики. Когда берут в заложники, требуют выкуп ультимативным шантажным способом. Если те, кто взял коалицию в заложники, еще будут что-то требовать, мы будем без обсуждения все принимать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что позиции, изложенные в заявлении саммита Украина-ЕС, поддержаны Президентом Украины, и они совпадают с ее личной позицией и позицией БЮТ.

«Позиции ЮЩЕНКО, мои и наших двух политических сил совпадают. Кроме того, эту позицию полностью поддержали все, за исключением лидера фракции, депутаты НУ-НС», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, саммит Украина-ЕС состоялся 9 сентября в Париже.

В специальном заявлении саммита отмечалось, что ЕС и Украина договорились способствовать восстановлению мира и стабильности в Грузии и регионе.

«Европейский Союз и Украина берут на себя обязательства способствовать активному полноценному выполнению соглашения из шести пунктов между сторонами конфликта, длительному восстановлению мира в Грузии и экономической, гуманитарной и социальной реабилитации зон, которые пострадали от жестокости”, - отмечается в документе.

Украина и ЕС выразили свою обеспокоенность открытым конфликтом, которой вспыхнул в Грузии, насилием, которое он спровоцировал и непропорциональной реакцией России.

Стороны подчеркнули, что каждое государство в Европе имеет право самостоятельно определять свою внешнюю политику на базе уважения международного права и принципов добрососедства и мирного сотрудничества.