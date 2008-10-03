Томенко увидел, что многие получают удовольствие от консультаций в ВР

Только что заместитель спикера ВР Николай Томенко со свого места в президиуме парламента объявил о продолжении перерыва в работе Верховной Рады в связи с тем, что лидеры фракции до сих пор не пришли к единому мнению относительно согласования повестки дня.

“Я обречен сказать, что консультации продолжаются... И многие люди получают от этого удовольствие. Потому я сообщаю, что перерыв продолжен до 13.30”, - заявил Томенко.