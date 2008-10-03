В БЮТ указа Ющенко о роспуске ВР ждут в понедельник

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН пока не видит конструктива в переговорах по созданию коалиции со стороны “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, переговоры продолжаются, однако фракция НУ-НС выдвигает новые требования. В частности, требует принятия в парламенте постановления о российско-грузинском конфликте, настаивая на принятии той редакции, в котором действии России расцениваются как агрессия.

«Создается впечатление, что НУ-НС получил какие-то указания, и поэтому конструктива я не вижу», - сказал представитель БЮТ.

При этом А.КОЖЕМЯКИН отметил, что на принятии такого постановления настаивает далеко не большинство фракции НУ-НС.

Делая прогнозы относительно возможного обнародования указа Президента о роспуске Верховной Рады, А.КОЖЕМЯКИН допустил, что он может появиться в понедельник.

«Сценарий может быть такой: в субботу вечером или в воскресенье Президент может обратиться к украинскому народу, а в понедельник мы все будем свидетелями, когда появится указ, в котором будет сказано, что выборы планируется провести 7 декабря», - сказал депутат.

В то же время заместитель лидера фракции БЮТ отметил, что соответствующий указ должен быть обнародован не ранее 13 или 16 октября.