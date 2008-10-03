СБУ нашла организаторов транзитного сервера на выборах 2004 года

Служба безопасности Украины установила организаторов и исполнителей фальсификации выборов в 2004 году, которые задействовали виртуальный сервер. Об этом в интервью газете "Сегодня"сообщил и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко.

"В рамках этого дела наши следователи допрашивают многих людей, в том числе гражданина Украины Виктора Медведчука. Нами установлены лица, которые это все осуществляли. Было вмешательство в процесс выборов и подсчета голосов. Надо понимать, что этот сервер — это не кусок железа, который СБУ все найти не может, нет, это определенный комплекс действий, приведший к упомянутому вмешательству. И главное, это попытка повлиять на подсчет голосов и несанкционированно менять базу данных", - рассказал Наливайченко.

Глава СБУ надеется, что материалы расследования в ближайшее время будут переданы в суд. "Но есть и второй компонент, гораздо более важный. Мы уже получаем помощь от наших партнеров в Европе, чтобы на очередных (или внеочередных) выборах не допустить ничего подобного, из-за границы или с нашей территории. Чтобы ни одна политсила не могла получить и использовать возможности вмешательства в сервер ЦИК. Так вот, если кто-то думает, что за большие деньги может заказать программу, которая поможет «правильно пересчитать» голоса избирателей, то, заверяю, этого точно не будет", - резюмировал и.о.главы СБУ.