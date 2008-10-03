У Литвина уже заявляют, что коалиция трех невозможна

Член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает нереальным создание коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в парламенте.

«Коалиция «трех» на сегодняшний день невозможна», - сказал депутат.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, Блок Литвина не может принимать участия в консультациях относительно создания коалиции, поскольку они являются прикрытием того, чтобы ни одна политическая сила не успела предпринять определенных шагов, «чтобы помешать искусственным досрочным выборам».

«Сценарий, режиссура, продюсерство подводятся к одному – «заилить» глаза гражданам, дискредитировать всех и вся, до конца показать непоследовательность всех, а затем объявить выборы, и на этом набрать определенные баллы», - считает О.ЗАРУБИНСКИЙ.

При этом народный депутат отметил, что фракция БЮТ делает все для того, чтобы коалиция была создана, однако «сценаристы и режиссеры, которые находятся на улице Банковой, 11, не заинтересованы в создании любой коалиции в Верховной Раде».