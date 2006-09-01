Кинах не ожидал, что его дочь и внучка Ющенко будут учиться вместе

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, президент УСПП Анатолий КИНАХ отвел сегодня свою дочку Софийку в 1-й класс киевского лицея №100.

Как передает корреспондент УНИАН, А.КИНАХ вместе с супругой Мариной пришли сегодня в лицей на праздник первого звонка.

В разговоре с журналистами А.КИНАХ рассказал, что посоветовал своей дочке быть доброй, искренней, найти верных друзей и настойчиво учиться.

Он также рассказал, что Софийка уже умеет читать и считать.

“А главное – она поет”, - сказал А.КИНАХ.

Он также отметил, что обучение в лицее “Подол” уже стало семейной традицией семьи КИНАХОВ.

Вместе с Софийкой КІНАХ в первый класс пошла сегодня и внучка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Доминика-Ярина ЮЩЕНКО-ГОНЧАР.

А.КИНАХ отметил, что для него было неожиданностью, что Софийка будет учиться вместе с внучкой Президента.