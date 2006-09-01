Янукович нарушает Универсал

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после избрания на должность должен был направить письмо в Брюссель о неизменности внешнеполитического курса Украины, но не сделал этого, сообщил сегодня журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: “Это письмо не подписано. Это доказательство, что партнеры пока не вышли на тот уровень политической культуры и общей ответственности”.

А.КИНАХ отметил, что соглашение о подписании такого письма было достигнуто во время переговоров о подписании Универсала национального единства.

Как сообщал УНИАН, 3 августа после почти недельных переговоров Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями политических сил, которые прошли в Верховную Раду, был подписан Универсал национального единства, в котором были сформированы основные принципы внутренней и внешней политики Украины.

Подписание настоящего документа дало возможность разблокировать работу парламента. В результате депутаты 4 августа избрали и привели к присяге судей Конституционного суда Украины, который до этого не работал почти год, дали согласие на назначение Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и утвердили новый состав правительства.

Сегодня же А.КИНАХ выразил беспокойство по поводу нарушения баланса при формировании исполнительной власти, отметив, что на 70% лица, назначенные на высокие должности, представляют Партию регионов.