Тимошенко расскажет, с чем приехала от Путина

Сегодня, 3 октября, в 12.00 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по результатам визита в Российскую Федерацию и встречи с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ секретариата КМУ.

Аккредитация журналистов проводится до 11.00 по телефонам: 256 75 94, 256 65 71, 8 067 468 46 62.

Вход представителей СМИ будет осуществляться через 1-й и 3-й подъезды с ул. Грушевского, 12/2.