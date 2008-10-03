Переговоры Медведева и Тимошенко закончились далеко за полночь
09:39, 03 октября 2008Политика
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Встреча прошла в Горках
|Юлия Тимошенко. Фото Reuters
Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча прошла в загородной резиденции Д.МЕДВЕДЕВА в Горках.
Также обсуждалась текущая политическая ситуация в Украине и подходы к формированию Европейской системы безопасности.
Как сообщают российские СМИ, переговоры закончились глубоко за полночь.
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