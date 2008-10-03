Переговоры Медведева и Тимошенко закончились далеко за полночь

В ходе встречи Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО обсуждались достигнутые договоренности в области экономического сотрудничества, в том числе, и в энергетической сфере.

Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча прошла в загородной резиденции Д.МЕДВЕДЕВА в Горках.

Также обсуждалась текущая политическая ситуация в Украине и подходы к формированию Европейской системы безопасности.

Как сообщают российские СМИ, переговоры закончились глубоко за полночь.