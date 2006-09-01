Тимошенко дала о себе знать

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО поздравила учеников и студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в поздравлении отмечается: “Искренне поздравляю вас с Днем знаний! Первое сентября – всегда особенно торжественный и волнующий день”.

“Тем, кто сегодня пришел в учебные заведения получать знания, искренне желаю достичь своей цели в жизни. Ваши способности, добросовестность и настойчивость станут залогом выдающихся побед и успехов. Желаю никогда не останавливаться на увлекательной дороге знаний!”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, “что украинские ученики – поколение, выросшее в независимой Украине и уже вдохнувшее воздух свободы, будет жить в уважаемой, сильной и зажиточной стране”.

При этом лидер БЮТ подчеркнула: “Наша политическая сила прилагает все усилия, чтобы качественное образование стало доступным для всех, чтобы каждый ребенок в нашей стране, независимо от благосостояния родителей, получил условия для самореализации и развития”.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала всем, чтобы сбывались мечты, согласия и мира.