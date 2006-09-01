Виктор Ющенко не повел внучку в первый класс

Сегодня первый раз в первый класс лицея №100 «Подол» пошли дети многих влиятельных людей столицы Украины, чиновников, бизнесменов, известных личностей. Особое внимание было приковано к учебному мероприятию из-за того, что в первый класс подольского лицея пошла внучка Президента Украины Ярина-Доминика.

Многочисленные участники и гости торжественной линейки были разочарованы – глава государства не пришел в лицей, который недавно закончил его старший сын Андрей. Внучку привела в школу мама Виталина вместе с с мужем.

Именно по прибытии этой VIP-семьи в лицее началась торжественная линейка, на которой присутствовали Анатолий Кинах с женой, которые привели туда свою младшую дочь Софию, а также депутаты Подольского райсовета, многочисленное районное чиновничество, сообщает наш корреспондент.

Обозреватель