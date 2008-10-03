Ющенко об интеграции в ЕС, Грузии и Голодоморе

Украина рассматривает заключение Соглашения об ассоциации с ЕС как начало практической интеграции в Евросоюз. Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал во время встречи с делегацией Европейского Парламента 2 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Реализация стратегии на интеграцию в ЕС остается безусловным приоритетом государственного развития и внешней политики Украины, отметил Президент. В этом контексте он высоко оценил договоренности, достигнутые во время последнего саммита Украина-ЕС, - прежде всего о заключении в будущем Соглашения об ассоциации на принципах политической ассоциации и экономической интеграции, а также учреждение между сторонами диалога относительно условий внедрения безвизового режима.

По словам Президента, Украина рассматривает заключение Соглашения об ассоциации с ЕС как начало практической интеграции в Евросоюзу. Он особенно подчеркнул, что для нас является чрезвычайно важным обеспечить включение четкой перспективы своего членства в ЕС к тексту этому документу. Президент отдельно отметил значение поддержки со стороны Европарламента вопроса внедрения безвизового режима между Украиной и государствами Евросоюза.

Украинская сторона надеется на последующую активную поддержку Европарламентом наших евроинтеграционных устремлений, отметил Президент, прибавив, что речь идет в частности о сотрудничестве в рамках Комитета по парламентскому сотрудничеству Украина-ЕС.

Говоря о событиях в Грузии, глава государства в который раз отметил, что разрешение этого конфликта должно базироваться на полном уважении к принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности. Украинская сторона приветствует принятие Европарламентом Резолюции относительно ситуации в Грузии, прибавил В.ЮЩЕНКО.

Украина готова к взаимодействию с ЕС по урегулированию конфликта и настроена принять участие в миссии наблюдателей ЕС в Грузии, сообщил Президент, отметив важность усовершенствования существующего миротворческого механизма для создания условий для укрепления глобальной безопасности.

Касаясь темы чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине, Президент выразил благодарность государствам-членам ЕС, которые выразили солидарность с украинским народом и оказали Украине поддержку в вопросе международного признания Большого Голода. Он также поблагодарил наших партнеров в Европарламенте, которые выступают за принятие соответствующей резолюции с осуждением Голодомора.