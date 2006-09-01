В Украине зреет новый политический проект

Вчера стало известно о разработке нового политического проекта, инициированного бывшим премьер-министром Юрием Ехануровым и первым заместителем главы секретариата президента Иваном Васюныком. К созданию новой партии причастны также народный депутат Николай Катеринчук, лидер «Христианско-демократического союза» Владимир Стретович и бывший вице-премьер Вячеслав Кириленко. Все вышеназванные лица подтвердили информацию о том, что «подобные проекты обсуждаются». Новая политическая сила, по всей видимости, будет иметь «праволиберальную или либерально-консервативную идеологию».

Информацию о ведении переговоров по созданию нового политического движения сообщил источник в блоке «Наша Украина». «Разработкой нового политического проекта занимается предыдущий премьер-министр (Юрий Ехануров), а ее идеологом является Иван Васюнык (заместитель главы секретариат президента.),– заявил источник.– К созданию партии активно подключены Николай Катеринчук, Владимир Стретович и Вячеслав Кириленко, а также ведутся беседы с Юрием Луценко и Виталием Кличко».

Первым за подтверждением этой информации Ъ обратился к господину Катеринчуку. При этом изначально ему был задан конкретный вопрос: существует ли на Украине необходимость создания новой партии и кто бы мог ее возглавить. В своем ответе народный депутат назвал почти все вышеуказанные фамилии без подсказки Ъ. «Я считаю, нам необходима новая партия с четкой идеологией,– заявил депутат.– Трудно сказать, кто бы ее мог возглавить... это может быть Кириленко, это может быть Стретович, Хорошковский (Валерий Хорошковский, президент Evraz Group) или Тигипко (Сергей Тигипко, контролирует финансовую группу ТАС) и, конечно, Луценко (министр внутренних дел)». В дальнейшей беседе Николай Катеринчук не исключил, что данный проект может быть поддержан и президентом Виктором Ющенко, которому «необходима партия с определенной идеологией и на которую бы он мог опереться». «Я думаю, что это могла бы быть партия с праволиберальной идеологией,– предположил депутат.– Но давайте не устраивать фальстартов, давайте ждать съезда партии».

Владимир Стретович на вопрос о необходимости создания новой партии заявил, что «такая идея зреет во многих умах». «Что-то нужно на замену, но будет ли это партия или движение, мне пока сложно сказать,– пояснил господин Стретович.– Возглавить партию могли бы абсолютно новые лица, не согласные с тем, что произошло». В этом контексте стоит напомнить, что ни господин Катеринчук, ни господин Стретович не поддержали кандидатуру Виктора Януковича при голосовании на пост премьер-министра и оба депутата остаются последовательными противниками сотрудничества «Нашей Украины» с антикризисной коалицией.

Еще один возможный участник нового проекта – бывший вице-премьер, народный депутат Вячеслав Кириленко – также голосовал против избрания Виктора Януковича главой правительства. Господин Кириленко заявил, что в Украине существует необходимость в создании «настоящего европейского проекта». «И объективно этот вопрос открыт, и уже сейчас есть много желающих его возглавить – это факт»,– пояснил депутат. При этом на прямой вопрос, обсуждали ли с ним такой проект Юрий Ехануров, Иван Васюнык и Николай Катеринчук, господин Кириленко ответил утвердительно. «Но именно в таком круге собраний пока не было,– уточнил бывший вице-премьер.– И то, что об этом давно уже говорят, это факт». По мнению Вячеслава Кириленко, будущая партия может быть основана на либерально-консервативной или либерально-патриотической идеологии.

В качестве возможного лидера новой партии рассматривается глава МВД Юрий Луценко. Вчера не удалось связаться с министром. Но стоит напомнить, что господин Луценко, как и все вышеуказанные политики, в свое время очень активно выступал против сотрудничества «Нашей Украины» с Партией регионов. Правда, тогда же министр сообщал и о том, что «не намерен возглавлять никакие политические партии».

С Юрием Ехануровым и Иваном Васюныком вчера связаться не удалось. А лидер фракции «Наша Украина» Роман Безсмертный на вопрос, известно ли ему о существовании подобного проекта, ответил следующее: «Мне известна только одна пропрезидентская политическая сила – это «Наша Украина».

Обком со ссылкой на Коммерсантъ-Украина