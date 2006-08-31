Во фракцию ”Днепр” вошли депутаты НСНУ и Блока Витренко

В Днепропетровском областном совете созданы две новые фракции – „Днепр” и „Новая Громада”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облсовета.

По информации пресс-службы, 30 августа на сессии облсовета 5 депутатов Блока Лазаренко вышли из фракции блока из-за несогласия голосовать за Ивана ЛАЗАРЕНКО на должность первого заместителя председателя облсовета и образовали новую фракцию - “Новая Громада”. Ее возглавил 27-летний Виктор БУЛАВКА.

Также документы на регистрацию 30 августа были поданы от фракции “Днепр”, куда вошли 2 депутата облсовета от “Народного Союза Наша Украина” и трое – от Блока Витренко. Фракцию “Днепр” возглавила руководитель аппарата облгосадминистрация Айна РЫЖЕНКО.

По информации пресс-службы облсовета, по состоянию на 31 августа в Днепропетровском облсовете 8 фракций: “Днепр”, “Новая Громада”, Блока Юлии Тимошенко, Блока Владимира Литвина, КПУ, НСНУ, Партии регионов и Блока Павла Лазаренко.