БЮТ готов уже завтра отменить законы, принятые 2-5 сентября

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины готова с завтрашнего дня голосовать за отмену законов, принятых со 2 по 5 сентября, которые Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неконституционными. Об этом премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия Тимошенко сказала в эфире «5 канала».

«Надо отменить законы – мы их отменим… Мы готовы с завтрашнего дня начинать адекватно реагировать на шантаж и ультиматумы – отменять законы, принимать соответствующие решения, чтобы спасать Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув при этом, что и она, и ее политическая сила не согласны с такими ультиматумами.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня, 1 октября, заявила, что БЮТ принимает все ультимативные условия НУ-НС для создания коалиции «трех». В то же время премьер подчеркнула, что БЮТ не соглашается с ультиматумами НУ-НС.

В ответ на это Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что ожидает, что Ю.ТИМОШЕНКО сделает реальные шаги по отмене законов антиконституционного характера, которые были приняты парламентом с 2 по 5 сентября, и таким образом подтвердит сделанные ею заявления политическими действиями.