Мороз поселит депутатов в резервации

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ поручил подчиненным готовить проект создания депутатского городка.

Так он прокомментировал журналистам вопрос о вероятном сокращении льгот депутатов, сообщает “Украинская правда”.

"Я поручил подготовить проекты изменений к закону, которым предусмотрено выделение жилья депутатам на постоянной основе, а также готовится проект задания для создания депутатского городка, в котором депутаты будут жить на основе использования служебного жилья", - объяснил А.МОРОЗ.

По словам А.МОРОЗА, на данный момент расходы на содержание депутатов вдвое больше, чем расходы на строительство такого городка.

Председатель Верховной Рады также выразил убеждение, что "лучше, чтобы это был изолированный городок, чтобы депутаты могли между собой общаться".

В то же время он настаивает на том, чтобы народные избранники использовали такое жилье исключительно на время своей каденции.

"То есть, приехал в Киев, поселился семьей, отбыл свою каденцию и поехал домой, а жилье оставил для следующей каденции", - объяснил он.

По словам А.МОРОЗА, скорее всего, проект будет внедрен для депутатов ВР следующего созыва, поскольку "это дело очень сложное".

Говоря о планах второй сессии парламента, которая начнет свою работу 5 сентября, А.МОРОЗ сказал, что одним из первых законов, которые рассмотрит Верховная Рада в начале новой сессии, будет закон об оппозиции.

Председатель парламента выразил убеждение, что закон об оппозиции должен писаться не "для какой-то политической силы, а для государства и для политикума вообще".

"Это будет новое явление, когда власть и оппозиция не враждуют между собой, а принципиально отстаивают свои убеждения", - сказал А.МОРОЗ.

На вопрос о расширении коалиции, А.МОРОЗ ответил: "Присоединение к коалиции какой-то новой силы означает другой формат коалиции, и здесь не важна процедура – важна суть, сколько депутатов в коалиции и как они готовы улаживать спорные вопросы".

При этом спикер отметил, что остается сторонником расширения коалиции, поскольку это является залогом стабильности в парламенте.

На вопрос, не выйдут ли из коалиции коммунисты в случае вхождения туда "Нашей Украины", А.МОРОЗ ответил: "А зачем говорить "если"? Все будет в порядке. Никто никуда не будет выходить".