Тимошенко через суд загонит НУ-НС в коалицию?

Отдельные депутаты фракции БЮТ подали судебный иск для обжалования решения НУНС о выходе из коалиции.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" со ссылкой на слова премьера Юлии Тимошенко, озвученные ею во вторник вечером на переговорах.

По словам собеседника, в начале переговоров Тимошенко заявила, что "отдельные граждане" подали соответствующий судебный иск с мотивацией, что заседание фракции, на котором НУНС должен был принять решение о выходе из коалиции, не состоялось, а также, что документы о выходе НУНС из коалиции, были оформлены ненадлежащим образом.

Вместе с тем, по словам источника, присутствующий на переговорах спикер Арсений Яценюк подтвердил, что все представленные документы были оформлены в соответствии с регламентом.

Вместе с тем лидер фракции НУНС Вячеслав Кириленко в ответ на подобные упреки премьера удивился, почему тогда фракции собрались создавать новую коалицию, если еще существует старая.

"Тогда я не понимаю, для чего мы здесь собрались. Давайте подождем решение суда", - сказал Кириленко.

В ответ премьер сказала, что считает Кириленко "несамостоятельным политиком".

На это Кириленко ответил, что "после того, как Тимошенко создала в Раде о кремлевском большинстве, он также считает ее несамостоятельным, управляемым извне политиком".

Перед началом переговоров фракция НУНС определила официальных лиц для ведения переговоров, среди которых Вячеслав Кириленко, Роман Зварыч, Тарас Стецькив, Руслан Князевич, Борис Тарасюк.