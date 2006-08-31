У Омельченко много вопросов к Ющенко, Морозу и ЦИК

Бывший городской председатель Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает безосновательными и неправомерными решения Центральной избирательной комиссии о продлении для новоизбранного Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО сроков регистрации народным депутатом.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

“На каком основании ЦИК продлила срок до 1 сентября ЧЕРНОВЕЦКОМУ иметь право быть народным депутатом? Оснований нет у ЦИК. Второе - на каком основании ЦИК 29 августа принимает решение – до 1 декабря продлить право ЧЕРНОВЕЦКОМУ стать народным депутатом?”, - подчеркнул А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

А если бы 450 депутатов, которых сегодня на одного меньше, нашли причину, чтобы не зарегистрироваться, то и новой Верховной Рады не было бы. Даже не нужно всех 450, достаточно половине не зарегистрироваться. Одного бизнес интересовал бы, второй хотел бы побыть министром или по другим причинам. Вопрос? Вопрос”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его убеждению, высшее руководство государства должно было бы отреагировать на действии ЦИК.

“Я знаю систему власти за 10 лет, возглавляя ее в Киеве при трех Президентах и 12-ти председателях правительства. Без ведома или Президента, или председателя правительства, или председателя Верховной Рады ЦИК никогда бы не приняла такого неправомерного решения”, - сказал экс-мэр. По его убеждению, Президент ЮЩЕНКО, как гарант Конституции, должен был вмешаться в эту ситуацию и не допустить нарушений.

“Если Президент не выполняет своих обязанностей как гарант Конституции, или председатель правительства новый не успел еще определиться, то у меня вопрос к председателю ВР Александру МОРОЗУ - где регламентный комитет и почему ВР проглотила пилюлю первую от ЦИК? И неизвестно, проглотит ли пилюлю вторую – решение ЦИК от 29 августа...”, - добавил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он считает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается продлить срок регистрации народным депутатом, поскольку боится потерять депутатскую неприкосновенность, потому что должен отвечать перед законом.

“Если ЧЕРНОВЕЦКИЙ боится потерять неприкосновенность народного депутата и продлевает срок депутатской деятельности, неприкосновенности, то на это он имеет все обоснования. Потому что как только ЧЕРНОВЕЦКИЙ потеряет неприкосновенность народного депутата, он является подсудным за дела, которые за ним есть до выборов городского председателя. Он об этом лучше знает, чем все мы вместе взятые”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщалось, ЦИК 29 августа объявила о продлении для Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срока регистрации народным депутатом Украины до 1 декабря.

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ вчера (28 августа) подал в ЦИК заявление с просьбой продлить срок регистрации, а также предоставил дополнительные документы, которые свидетельствуют об уважительной причине для такой просьбы, – еще не закончились судебные разбирательства по результатам выборов мэра Киева», - сказал представитель пресс-службы ЦИК.

В соответствии с законодательством Украины, депутатскую вакансию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО до 1 декабря не может занять ни один из кандидатов в депутаты, который идет сразу за Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ в списке блока «Наша Украина».

В мае ЦИК уже продлевала для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом до 1 сентября на основании его заявления.

Вместе с тем 29 августа Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен оставаться в должности Киевского городского председателя весь отведенный законодательством срок - до 2011 года.