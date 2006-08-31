Завтра «Наша Украина» будет обсуждать вопрос о вхождении в коалицию

Завтра, 1 сентября, состоится политический совет «Нашей Украины», где будет обсуждаться вопрос о вхождении в парламентскую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, член фракции «Наша Украина» Владимир СТРЕТОВИЧ сегодня на пресс-конференции.

Говоря о возглавляемой им партии – Христианско-демократическом союзе, который входит в блок «Наша Украина», В.СТРЕТОВИЧ подчеркнул, что партия еще в августе заявила, что не будет входить по идеологическим соображениям в коалицию, где есть Коммунистическая партия Украины.

«И поставили на этом точку», - сказал В.СТРЕТОВИЧ, в то же время отметив, что если речь будет идти о коалиции без КПУ, то ХДС будет рассматривать возможные варианты.

Говоря о вероятности принятия решения о вхождении “Нашей Украины” в коалицию, В.СТРЕТОВИЧ выразил мнение, что «в ближайших полмесяца-месяц этот вопрос никак не прояснится и выйдет на вторую половину сентября, когда произойдут определенные подвижки в структурных изменениях парламента».

Как сообщалось, на сегодня участниками парламентской коалиции являются Партия регионов, Социалистическая и Коммунистическая партии Украины. В то же время правительство Украины было сформировано с участием представителей фракции “Нашей Украины”.

Формирование правительства, подписание Универсала национального единства руководителями этих 4 политических сил происходило в конце июля, уже во время парламентских каникул, поэтому создание широкой коалиции было отложено.