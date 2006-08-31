Брюховецкий считает Рыбачука аутсайдером

Президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ называет “политическими игрищами” инициативу правительства добиваться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я отношусь к этому негативно, потому что есть моральные вещи, которые нельзя переступать. Я думаю, что здесь идет политическая игра - не зря это сделано в отсутствие Виктора ЯНУКОВИЧА – он якобы не причастен к этому», - сказал В.БРЮХОВЕЦКИЙ.

Как отметил президент НаУКМА, если Универсал национального единства подписан, то он должен выполняться. В то же время он отметил, что наибольшая вина за такую инициативу правительства лежит на Секретариате Президента.

«Администрация Президента – аутсайдер. Универсал национального единства подписан – документ, который не имеет юридической силы, и это для всех понятно, но документ в развитом обществе должен иметь силу морального принципа», - сказал он.

В.БРЮХОВЕЦКИЙ подчеркнул, что Секретариат должен был выступить с инициативой распечатать Универсал «миллиардным тиражом и раздать людям».

«Пускай люди почитают, кто что подписал, а затем спросят политиков: когда они врали - тогда или сейчас», - подчеркнул он. В.БРЮХОВЕЦКИЙ также считает, что эта инициатива правительства не имеет перспектив.

Как сообщал УНИАН, в проекте Программы деятельности Кабинета Министров Украины на 2006-2011 годы предусмотрено признание русского языка вторым государственным.

В частности, в разделе гуманитарной политики отмечено, что правительство направит свою деятельность на "последовательное отстаивание свободы в выборе языка общения и обучения, признание русского языка вторым государственным языком в Украине".