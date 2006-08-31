Мороз советует студентам делать зарядку

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ пообещал студентам-медикам подготовить изменения в законодательство для обеспечения надлежащего функционирования медицинской отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в ходе выступления на церемонии посвящения первокурсников в студенты Национального медицинского университета им. А.Богомольца.

«Я обещаю сделать все, чтобы система здравоохранения становилась на ноги крепко, потому что она является залогом стабильности в обществе», – сказал А.МОРОЗ.

По словам председателя ВР, прежде всего, речь идет об изменении законодательства, направленного на внедрение страховой медицины и создания специальных фондов.

Поздравляя первокурсников с началом учебы в Национальном медицинском университете, А.МОРОЗ посоветовал им начинать популяризацию здорового образа жизни с себя. «Нужно делать зарядку, физические упражнения и, прежде всего, самим вести здоровый образ жизни», - подчеркнул председатель ВР.

Справка УНИАН. В этом году в Национальный медицинский университет им. А.Богомольца поступило 1653 первокурсника со всех регионов Украины и иностранных государств – США, Канады, Греции, Великобритании, стран СНГ и Ближнего Востока.