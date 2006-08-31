Янукович пойдет в ялтинскую школу
12:18, 31 августа 2006Политика
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Премьер находится в отпуске
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 1 сентября посетит школу №2 в городе Ялта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Автономной Республики Крым.
По информации пресс-службы, поздравлять учащихся и учителей ялтинской школы №2 с Днем знаний, помимо главы Кабинета министров, будет председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совмина Виктор ПЛАКИДА.
Отъезд в Ялту для аккредитованных журналистов в 6.30 утра от здания Совмина Крыма.
Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится в краткосрочном отпуске Крыму.
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