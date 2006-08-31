Янукович пойдет в ялтинскую школу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 1 сентября посетит школу №2 в городе Ялта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Автономной Республики Крым.

По информации пресс-службы, поздравлять учащихся и учителей ялтинской школы №2 с Днем знаний, помимо главы Кабинета министров, будет председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совмина Виктор ПЛАКИДА.

Отъезд в Ялту для аккредитованных журналистов в 6.30 утра от здания Совмина Крыма.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится в краткосрочном отпуске Крыму.