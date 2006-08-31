Кабмин делает крайним журналиста, который ”плохо учился в школе”

Первый заместитель министра Кабинета министров Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что цитату об отмене права Президента давать поручения правительству приписал ему журналист, с которым он никогда не встречался.

Об этом он заявил в интервью газете „Дело” в №206 от 31 августа с.г.

„Кто-то из сотрудников средств массовой информации либо плохо учился в школе, либо через третьи уши узнал о том, что происходило на заседании Кабинета министров. Цитату подавал человек, с которым я никогда не общался и в глаза не видел”, – отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, Кабинет Министров лишь внес изменения в регламент Кабмина в соответствии с нормами Конституции. Данное решение, заметил первый заместитель министра Кабинета министров, было техническим – из Временного регламента был изъят термин „подача поручений” со стороны Президента.

„Мы не приняли ничего сенсационного, лишь имплементировали эту норму в действующий регламент Кабинета министров. Теперь Кабмин, как и ранее, руководствуется лишь Конституцией, законами Украины и официальными нормативными актами Президента”, – отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 30 августа газета ”Коммерсант-Украина” сообщила, что 29 августа на совместном заседании трех правительственных комитетов под руководством первого вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА было принято решение о сокращении полномочий Президента в связи с положениями новой редакции Конституции.

"Мы отменяем право Президента давать поручения правительству, а также оставляем за ним возможность приостанавливать решение одновременно с обращением в суд", – эту цитату газета подала от имени первого заместителя министра Кабинета министров А.ЛАВРИНОВИЧА.