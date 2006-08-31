Литвин считает, что ”Наша Украина” обречена

Бывший председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН уверен, что в Украине не сложится двухпартийная система.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера поздним вечером на Житомирском областном телевидении во время передачи «Из первых уст».

Говоря о возможности образования в Украине двухпартийной системы, В.ЛИТВИН отметил, что в государстве все будет делаться для того, чтобы выстроить однопартийную систему жесткого типа.

В.ЛИТВИН считает, что в Украине не сложится двухпартийная система, поскольку, по его словам, в государстве на сегодняшний день партий в классическом понимании этого слова, и тех, которые представлены во власти, нет.

При этом он растолковал это утверждение. По его словам, «одни партии обменяли по выгодному курсу свои политические дивиденды, а другие не являются партиями в политологическом понимании этого слова».

В.ЛИТВИН также сообщил, что речь идет, прежде всего, о бизнес-структурах, которые партии используют как политическое прикрытие.

Он также считает, что партии типа НДП и «Нашей Украины», которые были созданы как политические структуры, «обречены на существование на короткий период времени».

Подытоживая, В.ЛИТВИН отметил, что разговоры о двухпартийной системе – это занятие для политологов, которые пытаются себе найти работу между выборами, привлекать к этому тех людей, которые, по его словам, сегодня олицетворяют собой власть, но мало понимают в политических вопросах.