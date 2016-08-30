Олланд: ситуация на Донбассе значительно ухудшилась, риски обострения высоки

Об этом Олланд сказал на ежегодной встрече с французскими послами, сообщает Reuters.

"Этим летом ситуация значительно ухудшилась. Риски обострения высокие", - заявил Олланд.

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Также президент Франции сообщил, что он и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в течение августа поддерживали контакты с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.