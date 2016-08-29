Адвокат: Имущество и счета Клименко арестованы
17:25, 29 августа 2016Политика
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Адвокат бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко сообщила об аресте его имущества в Украине.
Фото УНИАН
Также арестованы банковские счета экс-министра времен Януковича, сообщила журналистам его защитница Татьяна Жуковская, передает Украинская правда.
Адвокат отказалась сообщить сумму арестованного имущества.
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Защита подчеркивает, что суд дважды возвращал Генеральной прокуратуре ходатайство о начале заочного расследования в отношении Клименко, признав отсутствие у него статуса подозреваемого.
Также Интерпол приостановил международный розыск экс-министра.
Как сообщал УНИАН, глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд гривен убытков.
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