Адвокат: Имущество и счета Клименко арестованы

17:25, 29 августа 2016
Политика
1064 0

Адвокат бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко сообщила об аресте его имущества в Украине.

Фото УНІАН

Также арестованы банковские счета экс-министра времен Януковича, сообщила журналистам его защитница Татьяна Жуковская, передает Украинская правда.

Адвокат отказалась сообщить сумму арестованного имущества.

Читайте такжеКлименко вызывают на допрос в ГПУ

Защита подчеркивает, что суд дважды возвращал Генеральной прокуратуре ходатайство о начале заочного расследования в отношении Клименко, признав отсутствие у него статуса подозреваемого.

Также Интерпол приостановил международный розыск экс-министра.

Как сообщал УНИАН, глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд гривен убытков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter