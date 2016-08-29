Адвокат: Имущество и счета Клименко арестованы

Также арестованы банковские счета экс-министра времен Януковича, сообщила журналистам его защитница Татьяна Жуковская, передает Украинская правда.

Адвокат отказалась сообщить сумму арестованного имущества.

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Защита подчеркивает, что суд дважды возвращал Генеральной прокуратуре ходатайство о начале заочного расследования в отношении Клименко, признав отсутствие у него статуса подозреваемого.

Также Интерпол приостановил международный розыск экс-министра.

Как сообщал УНИАН, глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд гривен убытков.