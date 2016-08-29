Новым главой администрации президента станет Райнин - БПП

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Алексей Гончаренко на странице в соцсети.

"Новым главой администрации президента станет Игорь Райнин", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, сегодня в 14.00 начнется заседание Национального совета реформ, на котором могут заявить об отставке Бориса Ложкина с должности главы администрации президента.