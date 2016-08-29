Новым главой администрации президента станет Райнин - БПП

12:46, 29 августа 2016
Политика
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Новым главой администрации президента станет председатель Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин.

Фото УНИАН

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Алексей Гончаренко на странице в соцсети.

"Новым главой администрации президента станет Игорь Райнин", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, сегодня в 14.00 начнется заседание Национального совета реформ, на котором могут заявить об отставке Бориса Ложкина с должности главы администрации президента.

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