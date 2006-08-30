Эксперты о сегодняшнем конфликте правительства с Президентом

Решение Кабинета Министров об изъятии из временного регламента деятельности правительства пункта, в соответствии с которым Президент Украины имел право на отмену нормативных актов правительства, приведет к искусственному созданию конфликтной ситуации между ветвями власти.

Такое мнение высказали большинство политических экспертов в опросе Центра исследований политических ценностей.

«Фактически, разграничение полномочий Президента и Кабинета Министров может устанавливать Конституция Украины и Закон о Кабинете Министров. Этого закона нет, и поэтому могут возникать нормативные конфликты между Президентом и правительством. Почему решение выходит за рамки правового поля? Есть, например, такие ситуации, когда решение Совета национальной безопасности и обороны Украины принимается указами Президента и, согласно законодательству, правительство должно их выполнять. Поэтому принимать сейчас такое решение, я думаю, просто нельзя. Фактически, это означает искусственное создание конфликтной ситуации между правительством и Президентом», - сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что первый вице-премьер Николай АЗАРОВ сознательно избрал конфликтный путь. «Если бы Кабмин хотел лишь выйти из этой ситуации «без боя», то можно было бы, например, игнорировать незаконность поручения Президента с одновременным представлением в Конституционный Суд. Вместо этого был избран «путь войны». Это означает, что начинается этап состязаний за первенство в государстве. Чиновничество мелкого и среднего звена выжидает, кто главнее – Президент или премьер. Этот, казалось бы, мелкий конфликт, касающийся поручений правительства может иметь далекие последствия», - убежден он.

Вместе с тем О.ДОНИЙ не исключает, что такое решение Кабмина стало следствием «юридической безграмотности либо Президента, либо его советников». «Президент уже не первый раз замечен в том, что выходит за рамки своих полномочий. Так, например, ему неоднократно правозащитники и политологи указывали на неправомочность тайных документов, которые он штамповал с начала своей каденции. Теперь Президент продолжает подписывать какие-то «поручения» правительству, на что он не имеет формального права», - отмечает эксперт.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО напоминает, что вопросы полномочий Президента регулируются Конституцией или соответствующими законами. “Во-первых, это решение Кабмина, наверное, не будет иметь правовых последствий. Во-вторых, согласится Президент с ним или нет, зависит от статуса решения, которое будет принято. Если это будет изменение в Конституцию или закон о Президенте Украины или Кабинете Министров, тогда он будет иметь возможность, либо согласиться, подписав этот закон, либо не согласиться, соответственно, наложив на него вето. Пока это выглядит как проявление правовой и политической позиции отдельными членами Кабинета Министров и, соответственно, для Президента оно будет иметь, скорее, информационное значение, нежели правовое», - считает он.

Председатель совета «Лаборатории законодательных инициатив» Игорь КОГУТ называет решение Кабмина на этом этапе «довольно несвоевременным». «Президент в действительности может обращаться к правительству с определенными поручениями, это является нормой Конституции, но это не имеют права делать от имени Президента какие-либо другие институты наподобие Секретариата Президента, или другие органы власти. В действительности, большая часть полномочий Президента и правительства уже урегулирована Конституцией. Это касается, в первую очередь, экономической политики. Президент утратил часть своих полномочий относительно норм проектирования в области украинской экономики, но сегодня от Президента многое зависит в области урегулирования общественных отношений, поэтому нужно находить компромисс», - сказал эксперт.

«Ограничение Кабмином полномочий Президента показывает, что достигнутый компромисс является очень шатким и, что в Партии регионов есть «ястреба», которые в этом компромиссе не нуждаются. С этими «ястребами» все больше ассоциируется именно АЗАРОВ, которого раньше считали более-менее умеренным. Безусловно, само наличие такого решения заставит Президента реагировать адекватно, поскольку «покориться и проглотить» - это, очевидно, было бы пагубным для остатков его рейтинга и полномочий», - подчеркивает руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА.

В свою очередь директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что решение Кабмина нельзя рассматривать как противоправное. «Все, что сегодня сказано в Кабмине, - всего лишь подтверждение того, что касается изменений, внесенных в Конституцию. А сделано это, видимо, для того, чтобы подчеркнуть, что даже те министры, которые вошли по квоте Президента в состав Кабмина, должны работать единой командой под руководством премьер-министра. Мы знаем, что некоторые министры постоянно заявляют о том, что они будут проводить политику Президента. Они могут проводить принципы Универсала, но действовать они должны в соответствии с решениями Кабинета Министров», - уверен В.МАЛИНКОВИЧ.

Как сообщила сегодня газета «Коммерсант-Украина», 29 августа на совместном заседании трех правительственных комитетов под руководством Николая АЗАРОВА было принято решение о сокращении полномочий Президента в связи с положениями новой редакции Конституции.

Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании принял постановление, которым внес изменения во временный регламент деятельности правительства, приведя его в соответствие с Конституцией. В частности, из временного регламента изъят пункт, в соответствии с которым Президент Украины имел право на отмену нормативных актов правительства. Вместо него в регламенте появился новый пункт, который предусматривает право Президента приостанавливать действие нормативных актов правительства, если они являются неконституционными, с одновременным обращением в Конституционный Суд. Кроме того, из регламента изъято положение, в соответствии с которым Кабинет Министров должен был выполнять поручения Президента.