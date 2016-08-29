Правительство уволило заместителя Стеця

Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 августа.

"Да, удовлетворил (Кабмин заявление об увольнении) 23.08", - сказала она.

Попова отметила, что сейчас в действующем составе правительства не планирует занимать какую-либо должность государственного служащего, она намерена продолжать заниматься волонтерской деятельностью.

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Ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра информационной политики Юрия Стеця Татьяна Попова решила уволиться."Я покидаю правительство. Не согласна с атаками на журналистов и свободу слова со стороны отдельных политиков и политических организаций. Не могу принять отсутствие соответствующей реакции на эти атаки", - говорилось в ее сообщении. Кроме того, она заявила, что покидает правительство в знак протеста и заверила, что продолжит отстаивать как гражданин и волонтер идеи Майдана, свободу и демократию.