Ющенко дал срочное поручение Огрызко

В связи с аварией и затоплением грузового судна «Толстой» в Черном море неподалеку от Болгарии Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение министру иностранных дел Украины Владимиру ОГРЫЗКО принять исчерпывающие меры с целью выяснения судьбы украинских моряков и в случае необходимости оказать помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, в 4 часа утра 27 сентября неподалеку от мыса Эмин неподалеку от территориальных вод Болгарии в результате сильного шторма потерпело катастрофу грузовое судно «Толстой» под флагом КНДР.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил МИД, МЧС и Минтрансу выяснить обстоятельства аварии судна, а также то, сколько украинцев находилось на его борту, организовать их поиск и оказать всю необходимую информационную и организационную помощь семьям пострадавших.

По данным МИД Украины, в состав экипажа затонувшего грузового судна “Толстой” входили 9 граждан Украины.

Соответствующую информацию получило Генеральное консульство Украины в Варне от пограничной службы Республики Болгария. Кроме украинцев, в состав экипажа входил 1 гражданин России.