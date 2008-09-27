Украина согласилась рассказать России все про экспорт ракетных комплексов?

МИД Украины и России обменялись нотами относительно готовности подписать межправительственное соглашение об обмене информацией о переносных зенитных ракетных комплексах типа «Игла» и «Стрела» во время осуществления их экспорта в третьи страны или импорта из третьих стран.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин БИРЮЛИН в кулуарах проходящего под Киевом авиасалона «АвиаМир-21».

«Подписание этого очень важного документа, относящегося к сфере борьбы с террористическими угрозами, состоится в ближайшее время», – сказал он.

К.БИРЮЛИН отметил, что соглашение предусматривает взаимную отчетность о производстве, наличии и состоянии ПЗРК, их поставках. Такие договоренности Россия имеет со многими странами, в том числе с США, а из государств СНГ – с Узбекистаном.

В рамках выставки К.БИРЮЛИН встретился с первым заместителем министра промышленной политики Украины Виталием НЕМИЛОСТИВЫМ, отвечающим за военно-техническое сотрудничество. Обсуждался ряд перспективных проектов, в том числе по утилизации скопившегося на Украине компонента ракетного топлива меланж. Заместитель директора ФСВТС отметил, что Россия готова помочь соответствующей технологией, которой нет в Украине.